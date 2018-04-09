المملكة تدرس إصدار سندات مقومة بالدولار والريال

عادل الحربي(صدى):

أعلن رئيس مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية، فهد السيف، أن المملكة ستركز على إصدار سندات مقومة بالدولار والريال هذا العام، لكنها تدرس بيع أدوات دين بعملات أخرى على الأجل الطويل.

وأضاف السيف في تصريحات صحفية، على الأقل للعام 2018، لن ننحرف عن مسار الإصدارات بالدولار والعملة المحلية، متوقعًا أن يصبح منحنى العائد بالدولار أكثر استقرارًا هذا العام.

وحول ما إذا كانت المملكة ستصدر سندات مقومة باليورو، أجاب: ” سندرس ذلك.. سيعتمد الأمر في النهاية على مدى عدالة تسعير تلك السوق تحديدًا السندات السعودية، بدون إضافة أي مكاسب من فروق الأسعار إلى التسعير. لا أستطيع تأكيد أي شيء حاليًّا ” .