اكتشاف حالة جرب في مدرسة غرب الرياض

عيسى الجديبا(صدى):

اكتشف فريق من مستشفي الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته لأحد المدارس الابتدائية غرب الرياض، وجود حالة جرب لدي أحد طلاب المدرسة عندما راجعهم في المستشفى.

وقال قائد المدرسة في خطاب رسمي موجه إلى مدير مكتب التعليم في غرب الرياض حصلت ” صدى ” علي نسخه منه، إن المستشفى أبلغ ولي أمر الطالب بعدم ذهابه إلى المدرسة لمدة أسبوع، مردفاً أن الفريق الطبي تجول داخل المدرسة، وكشف على جميع الطلاب، وأفاد الفريق بعد الكشف على الطلاب بعدم وجود أي حالة مرضية أخرى، وذلك بحضور المربي الصحي بالمدرسة والوكيل والمرشد الطلابي.

وكانت ” صحة الرياض”، استنفرت على مدار اليومين الماضيين، وأعلنت حال الطوارئ في مراكزها الطبية كافة، إذ وجه المدير العام للشؤون الصحية الدكتور ناصر الدوسري المراكز الصحية كافة بالوقوف على جميع مدارس المنطقة، للتأكد من جميع الطلاب سلامتهم وتوعيتهم.