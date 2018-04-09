إصابة 7 أشخاص بهجوم انتحاري على قوات الأمن جنوب غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

تعرض سبعة أشخاص لإصابات متفاوتة جراء هجوم انتحاري استهدف سيارة للقوات شبه العسكرية الباكستانية مساء اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من سيارة للقوات شبه العسكرية على أحد الطرق في مدينة كويتا ما أدى إلى تضرر السيارة وإصابة 7 أشخاص بينهم 5 من الجنود واثنين من المارة.

وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.