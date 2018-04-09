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بالفيديو.. حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى للبدء في المشروع

بالفيديو.. حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى للبدء في المشروع
طلال الضوي(صدى):

تسلمت قوات حرس الحدود منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالكامل ، من قطاعي الجمارك والجوازات ، اليوم الإثنين ، وذلك تمهيدًا للعمل بمشروع القناة البحرية .

يذكر أن القناة ستكون من تمويل جهات سعودية إماراتية استثمارية من القطاع الخاص ، بينما تكون السيادة للمملكة بالكامل ، وستكون القناة بطول 60 كم ، وبعرض 200 م ، وبعمق يتراوح بين 15 و20 مترًأ وهو ما يجعلها قادرة على استيعاب واستقبال كافة أنواع السفن .

 


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