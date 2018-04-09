فتاة تدون عبارات مؤثرة للمواظبة على كل صلاة
أظهرت صورة مؤثرة ، هاتف فتاة بعمر الثلاثة عشر عامًا ، تحرص باستمرار على وضع تنبيه للصلوات في مواقيتها المحددة .
وأثارت الفتاة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما دونت أمام توقيت كل صلاة تعليق جميل ومحفز للمواظبة .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2536 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله تبارك الرحمن كفو عليها👍🏻وبها العمر الله يثبتنا على الدين يارب
محمد[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي الزوجه الصالحه كل رجل يتمناها لانه يدري بتخلف رجال من بعده ولا راح يشك فيها بالزمن هذا
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيك ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8364 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكتب آجرها☺
No One[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 59 دقيقة
والله ونعم .. الله يثبتها ويصلحنا ويصلح بنا
معلمة[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 58 دقيقة
ماشاء الله
الله يوفقها