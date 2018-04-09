فتاة تدون عبارات مؤثرة للمواظبة على كل صلاة

اميرة خالد(صدى):

أظهرت صورة مؤثرة ، هاتف فتاة بعمر الثلاثة عشر عامًا ، تحرص باستمرار على وضع تنبيه للصلوات في مواقيتها المحددة .

وأثارت الفتاة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما دونت أمام توقيت كل صلاة تعليق جميل ومحفز للمواظبة .