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فتاة تدون عبارات مؤثرة للمواظبة على كل صلاة

فتاة تدون عبارات مؤثرة للمواظبة على كل صلاة
اميرة خالد(صدى):

أظهرت صورة مؤثرة ، هاتف فتاة بعمر الثلاثة عشر عامًا ، تحرص باستمرار على وضع تنبيه للصلوات في مواقيتها المحددة .

وأثارت الفتاة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما دونت أمام توقيت كل صلاة تعليق جميل ومحفز للمواظبة .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2536 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله تبارك الرحمن كفو عليها👍🏻وبها العمر الله يثبتنا على الدين يارب

[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي الزوجه الصالحه كل رجل يتمناها لانه يدري بتخلف رجال من بعده ولا راح يشك فيها بالزمن هذا

[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 1 ساعة

بارك الله فيك ,,

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 59 دقيقة

والله ونعم .. الله يثبتها ويصلحنا ويصلح بنا

[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 58 دقيقة

ماشاء الله
الله يوفقها

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