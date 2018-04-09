إنتر يتعاقد مع حارس المنتخب الأوكراني مقابل 6 ملايين يورو

ماجد محمد(صدى):

حصل نادى إنتر الإيطالى، على توقيع حارس مرمى زوريا لوهانسك الأوكرانى، أندرى لونين، بعد أن تصارعت عدة أندية أوروبية على ضمه.

ولا يزال أندري لونين يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، وقد شارك لأول مرة مع المنتخب الأوكراني الأول.

وذكر موقع فوتبول الإيطالي أن إنتر ميلان، وافق على نقل الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين مقابل 6 ملايين يورو، وعقد الصفقة مع النادي واللاعب على حد سواء، وأبدى يوفنتوس وأرسنال اهتمامًا كبيرًا للغاية بالحارس الشاب، لكن الإنتر فاز بسباق التعاقد معه.