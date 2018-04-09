هطول أمطار على منطقة الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

هطلت اليوم الإثنين، أمطار خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي والقرى والعقيق والمندق وبني حسن والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة بزخات من البرد، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم والشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، كذلك على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد لتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.