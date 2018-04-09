برشلونة يعلن نفاد تذاكر نهائي كأس ملك إسبانيا

نواف السالم(صدى):

أعلن نادى برشلونة الإسبانى، نفاد جميع التذاكر الخاصة بالفريق الكتالونى في المواجهة المرتقبة أمام إشبيلية، في نهائى كأس ملك إسبانيا المقرر إقامته على ملعب ” واندا ميتروبوليتانو ” معقل أتلتيكو مدريد، يوم 21 من أبريل الجاري.

وباع البارسا 20 ألفا و279 تذكرة، استعدادًا للقاء المرتقب، وتأهل البارسا للمباراة النهائية، عقب إطاحته بنظيره فالنسيا، من نصف نهائي البطولة، عقب فوزه على الخفافيش بثلاثية دون رد، في مجموع المباراتين، فيما تأهل إشبيلية على حساب ليجانيس، عقب فوزه بنتيجة 3 / 1 في مجموع المباراتين.

ويستعد البارسا لمواجهة روما الإيطالي، غدًا، الثلاثاء، على ملعب ” الأولمبيكو ” ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الكتالوني، في مباراة الذهاب التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، على ملعب ” كامب نو ” ، بنتيجة 4 / 1.