أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة غدًا

سالم المطيري(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار ، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة يوم غد الثلاثاء .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن الحالة الجوية تمتد إلى الرياض والشرقية والقصيم والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة .

وأوضحت ، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم والشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية ، كما تصل إلى مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة لتمتد وتشمل الأجزاء الشرقية من المرتفعات .

ولفتت إلى أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة ، حيث يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية .