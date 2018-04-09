بالصور.. مجمع الملك عبدالله يُنظم اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

عطيه المالكي(صدى):

نظم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ومراكز الرعاية الأولية الصحية التابعة له بشمال جدة فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الأخصائيون الاجتماعيون قادة. مدافعون . أبطال . الذي نظمتها قسم الخدمة الإجتماعية بالمجمع الطبي برعاية المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الدكتور/ حاتم العُمري.

وافتتح أنشطة الفعالية المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله بحضور ومشاركة مساعده للخدمات الطبية ومساعدة للصحة العامة وشؤون المراكز ومساعده للخدمات التمريضية وتجول سعادته ومرافقوه على أجنحة المعرض المصاحب للفعالية وأطلع على دور الأخصائي الإجتماعي في المجمع الطبي ومراكز الرعاية الأولية الصحية التابعة له وبالعمل الذي يقوم به في سبيل راحه المرضى وأسرهم بمتابعة حالاتهم الصحية والاجتماعية والنفسية بالتعاون مع الفريق الطبي المعالج.

وأختير لهذا اليوم العالمي شعار ” وبالوالدين إحسانا ” لما لهذه الفئه العمرية من أهمية ومكانة في قلب كل فرد والتطرق إلى كيفية العناية بهم ومساعدتهم على التكيف مع ظروفهم الصحية والنفسية مما لوحظ التفاعل الكبير من قبل المراجعيين والمرضى للفعالية المقامة لملامستها مشاعر وأحاسيس الجميع.

وأفاد المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الدكتور حاتم العُمري بأن الخدمة الإجتماعية الطبية لها دور ذو أهمية كبيرة في تقديم الخدمة الطبية للمرضى من خلال توفير كافة الخدمات والبرامج والأنشطة وكل مايسهم في مساعده المواطنين وتوعويتهم وإعتنائها بالإنسان بدنياً ونفسياً وإجتماعياً ودينياً ذلك من منطلق الإيمان بقيمة الإنسان في تقديم خدمات النصح والإرشاد والتعامل مع أصحاب الحالات والظروف الخاصة ووضع البرامج الخاصة لحالات الأمراض المزمنة والمعدية والمستعصية ومتابعة الخطط العلاجية بعد خروجهم مثمناً جهود الجميع في نجاح الفعالية.

