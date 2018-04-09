” التجارة ” تنفذ حملة على محلات أبو ريالين

علي القحطاني (صدى):

نفذت وزارة التجارة اليوم الإثنين، جولات رقابية على منافذ وموزعي السلع والمنتجات في محلات أبو ريالين و5 ريالات و10 ريالات في كافة مناطق ومحافظات المملكة.

وتعد هذه الحملة الأضخم والأكبر في تاريخ الوزارة على هذه المحال، حيث سبقها فترات تحرٍ طويلة لتتبع مصادر السلع المغشوشة والمخالفة للمواصفات، وكذلك العمل بأسلوب ” المستهلك الخفي ” الذي يتسوق من هذه المحلات بقصد إثبات مصادر ومحال بيع السلع .

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين للإبلاغ فوراً عند رصدهم أي مخالفات تجارية لهاتف حماية المستهلك 1900.