” تقاعد بريدة ” تنظم فعالية للمشي والترحيب بأعضائها الجدد.. الأربعاء

سعيد العجل(صدى):

يقيم فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، الفعالية الأولى للمشي والترحيب بالمتقاعدين الجدد لهذا العام 1439هـ، بعد غدٍ الأربعاء عند الساعة الخامسة عصراً بمضمار الأمانة بحي الإسكان مقابل العثيم مول.

وتأتي هذه الفعالية ترحيباً بمتقاعدي منطقة القصيم الجدد وتشجيعاً للمتقاعدين لممارسة الرياضة وتغيير نمط الحياة تعزيزاً للصحة العامة، كما تعد فرصة للالتقاء بين المتقاعدين للتعارف وزيادة أواصر الترابط بينهم.

وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد دعوتها لعموم المتقاعدين للحضور والمشاركة في هذه الفعالية حيث ستقدم جوائز وهدايا عينية لأول 200 متقاعد مشترك.

وتتقدم المؤسسة العامة للتقاعد بالشكر الجزيل للتسهيلات التي حظيت بها من إمارة منطقة القصيم لإقامة هذه الفعالية ممثلة بأمير المنطقة، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود.

كما تقدم المؤسسة شكرها للداعمين والمنظمين ممثلين في أمانة القصيم، وجمعية عزم، وشركة الغيداني للحج والعمرة، ومستشفى القصيم الوطني، وفندق جولدن توليب؛ على دعمهم إقامة مثل هذه الفعالية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل حالياً على إطلاق العديد من البرامج والفعاليات في جميع مناطق المملكة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الغير ربحي؛ تفعيلاً لدورها ومساهمتها المجتمعية بما يخدم المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.

