صالح النعيمة يوجه الشكر لتركي آل الشيخ

طلال الغامدي(صدى):

وجه قائد المنتخب الوطني السابق ، صالح النعيمة ، الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، لدعمه ملف تجديد عقد اللاعب عبدالله عطيف مع الهلال لمدة 3 مواسم .

وقال ” النعيمة ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : نشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ في السعي لتجديد عقد اللاعب عبدالله عطيف وكل لاعبي المنتخب بمشيئة الله وبذله كل الجهود من اجل إستقرار المنتخب مما سينعكس بإذن الله على الاداء في المونديال وآمل من اللاعبين ان يكونوا على قدر المسؤولية في تلك المشاركة .