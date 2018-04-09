الصحة: 16 حالة اشتباه بالجرب بمدارس الرياض

عادل الحربي (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة الرياض سعد القحطاني، أن حالات الاشتباه بالجرب في مدارس بالرياض، وصلت إلى 16 حالة تمت السيطرة عليها واتخاذ الاجراءات من قبل الفرق الصحية الموفدة إلى المدارس ومنازل المصابين.

وأكد ” القحطاني ” ، أنه تم تخصيص 12 فريقا صحيا ميدانيا؛ لزيارة المدارس، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التجمعات المدرسية، وعمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض، إذ تم منح الحالات المشتبهه في المدارس إجازة مرضية لحين شفائهم.

وتابع ” القحطاني ” من المهم علاج المريض ومخالطيه، وكذلك غسل الملابس الداخلية والشراشف والمناشف بشكل دوري في درجة حرارة عالية تفوق 60 درجة مئوية، ومن ثم تنشيفها تحت أشعة الشمس، أو استخدام النشافة بدرجة حرارة عالية ” .