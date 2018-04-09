  • الإثنين 9

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالوثائق.. أمير قطر السابق سرق الشعب بالتعدي على أراضي الدولة

بالوثائق.. أمير قطر السابق سرق الشعب بالتعدي على أراضي الدولة

بالوثائق.. أمير قطر السابق سرق الشعب بالتعدي على أراضي الدولة
طلال الضوي(صدى):

سقط تنظيم الحمدين في فخ جديد كشف فضائح جديدة ضمن ملف الفساد ، حيث أثبتت وسائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية ، استيلاء الأمير القطري السابق حمد بن خليفة ومعاونه في الفساد وزير الخارجية في هذه الفترة حمد بن جاسم ، على عدة أراضي تعود ملكيتها إلى الدوحة ، حيث تم تحويلهما باسمهم .

وكشفت هذه الوثائق ، تلاعب حمد بن جاسم بأسعار العقارات في قطر ، وذلك عن طريق عمليات وهمية لبيع الأرض وشرائها بينه وبين أبنائه بأسعار مرتفعة ، لرفع سعر الأراضي وبيع جزء منها للمواطنين بأسعار تفوق قيمتها الفعلية ، وهذا فضلًا عن عمليات غسيل الأموال التي تورطوا فيها بطرق غير مشروعة من خلال البيع والشراء الوهمي .

بل امتدت الفضائح القطرية داخل الوثائق ، إلى قيام النائب العام بالدوحة ، علي بن محسن بن فطيس المري ، بفتح حساب بنكي في عدة دول أوروبية برأس مال يصل إلى 100 ألف يورو ، بالإضافة إلى تسجيل سهمين من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه ، وذلك لتأسيس شركة عقارية في أوروبا .

وتأتي هذه الممارسات والانتهاكات لأموال الشعب القطري من قبل حكام البلاد في الفترة الماضية ، امتدادًا لعمليات السرقة التي وصلت أصابعها إلى شرفاء الدوحة ، وهو ما شجع المسؤولين في قطر للسير على نهج قيادتها عن طريق السرقة وتحويل الأموال لشركات خارجية وتسجيلها كأسهم في هذه الشركات بأسماء أبنائهم .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *