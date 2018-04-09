يمني يذبح شقيقته داخل قاعة المحكمة
أقدم مواطن يمني، على قتل شقيقته بدم بارد داخل قاعة محكمة الأمانة في صنعاء، اليوم الإثنين، أثناء تواجدهما هناك.
وجاء ذلك بعدما تقدمت الفتاة للمحكمة بطلب نقل ولاية تزويجها من أخيها إلى المحكمة وفقًا لشهود عيان، ليبادر الجاني بطعت شقيقته بخنجر أخفاه داخل ملابسه، لتقع قتيلة من فورها داخل القاعة وسط ذهول الحاضرين .
الحربي[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، كَانت تشتكي أخاها في قاعة المحكمة ؛ تُرِيد من المحكمة أن تتولاها 💔💔💔
فغضب من فعلتها أخاها ؛ لذَلك أرداها قتيلة ؛ إنتقلت إلى رحمة اللَّه – عزّ وجلّ ، مولاها وَهُو الَّذِي يتولاها ✍🏻
إنَّا لِلَّه وإنا إليه رَاجِعون ✍🏻✍🏻✍🏻
مَع وافر المحبة .