يمني يذبح شقيقته داخل قاعة المحكمة

فهمي محمد(صدى):

أقدم مواطن يمني، على قتل شقيقته بدم بارد داخل قاعة محكمة الأمانة في صنعاء، اليوم الإثنين، أثناء تواجدهما هناك.

وجاء ذلك بعدما تقدمت الفتاة للمحكمة بطلب نقل ولاية تزويجها من أخيها إلى المحكمة وفقًا لشهود عيان، ليبادر الجاني بطعت شقيقته بخنجر أخفاه داخل ملابسه، لتقع قتيلة من فورها داخل القاعة وسط ذهول الحاضرين .