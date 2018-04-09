إبراهيموفيتش: الفيفا لا يستطيع منعي من خوض منافسات كأس العالم
قال نجم الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الاثنين، أن حضوره لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا يعتمد على رغبته وحده، وذلك بعد تنامي احتمالات وقوع نزاع بينه والاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بسبب عقد دعاية أبرمه مع إحدى بيوت المراهنات.
وأضاف إبراهيموفيتش في مقابلة أذاعتها شبكة ” يوروسبورت ” التليفزيونية : ” الفيفا لا يمكنه أن يمنعني من حضور المونديال، إذا رغبت في التواجد، سأكون هناك ” .
وكان إبراهيموفيتش ” 36 عاما ” ، مهاجم نادي جلاكسي الأمريكي، قد اعتزل اللعب الدولي مع المنتخب السويدي، ولكنه في الأشهر الأخيرة ألمح إلى إمكانية عدوله عن قراره.
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