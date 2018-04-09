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إبراهيموفيتش: الفيفا لا يستطيع منعي من خوض منافسات كأس العالم

إبراهيموفيتش: الفيفا لا يستطيع منعي من خوض منافسات كأس العالم
نواف السالم(صدى):

قال نجم الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الاثنين، أن حضوره لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا يعتمد على رغبته وحده، وذلك بعد تنامي احتمالات وقوع نزاع بينه والاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بسبب عقد دعاية أبرمه مع إحدى بيوت المراهنات.

وأضاف إبراهيموفيتش في مقابلة أذاعتها شبكة ” يوروسبورت ” التليفزيونية : ” الفيفا لا يمكنه أن يمنعني من حضور المونديال، إذا رغبت في التواجد، سأكون هناك ” .

وكان إبراهيموفيتش ” 36 عاما ” ، مهاجم نادي جلاكسي الأمريكي، قد اعتزل اللعب الدولي مع المنتخب السويدي، ولكنه في الأشهر الأخيرة ألمح إلى إمكانية عدوله عن قراره.


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