” العتيبي ” يلتقي ” القعيد ” و ” الخمشي ” على هامش المنتدى الدولي السادس ⁧‫للتعليم 2018‬⁩

نايف العضياني(صدى):

التقى مدير ⁧‫عام التعليم بسراة عبيدة ‬⁩الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ‏على هامش المعرض والمنتدى الدولي السادس ⁧‫تعليم 2018‬⁩ تحت شعار ” التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة ” ، صباح اليوم، ‏المدير التنفيذي لهيئة تقويم التعليم‬⁩ د.عادل القعيد وكذلك مدير تعليم الغاط أ.سليمان الخمشي ومدير تعليم عفيف سعيد بن سعد النفيعي.

يشار إلى أن المعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2018 يقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض لمدة 3 أيام، ويشارك فيه 120 مشاركا في 17 جلسة و91 ورشة و33 ورقة عمل و135 جهة في المعرض.