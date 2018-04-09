أرامكو: توقيع 8 اتفاقيات مع شركات فرنسية بـ 10 مليارات دولار

حمود العنزي (صدى):

أكد رئيس شركة أرامكو السعودية للنفط، اليوم الإثنين، أن المملكة بصدد توقيع 8 اتفاقيات غدا مع شركات فرنسية بقيمة 10 مليارات دولار.

كان مصدر في قصر الرئاسة الفرنسية ” الإليزيه ” ، أكد أن محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أسست تفاهما شخصيا بينهما، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على إصدار وثيقة استراتيجية قريبًا.

وأضاف المصدر أن ماكرون أكد لسمو ولي العهد، أن السعودية حليفة لفرنسا، وأن الرئيس الفرنسي سيزور المملكة قبل نهاية العام الحالي.