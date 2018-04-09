بالصور.. بلدية محايل تزيل مزرعة للورقيات تسقى بمياه الصرف الصحي

أبها(صدى):

نفذت بلدية محايل، حملة إزالة مزرعة للورقيات، تسقى بمياه الصرف الصحي التابع لإحدى المجمعات السكنية.

وفي التفاصيل: تلقت البلدية بلاغ من أحد المواطنين، بوجود مزرعة بأحد المواقع بالمحافظة، تدار من قبل عمالة آسيوية ويزرع فيها أنواع من الورقيات كالجرجير والخس، وتسقى بمياه الصرف الصحي التابع لسكن العمالة، وتباع أمام أحد المساجد المجاورة للموقع، وجهت البلدية فرقة من مراقبي صحة البيئة للوقوف على الموقع، والتأكد من صحة الشكوى.

وأوضح رئيس بلدية محافظة محايل عسير، سعيد بن علي آل مصمع، أنه بعد المعاينة والفحص تأكد لهم صحة الشكوى، وتم اتخاذ اللازم، وتسجيل محضر بالواقعة، وإزالة المزروعات كافة، من المزرعة، واتخذت كل الإجراءات والتعليمات بشأن العمالة المخالفة.

وأكد ” آل مصمع ” أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل من يحاول المساس بصحة وسلامة المستهلك، داعيًا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات يتم رصدها عن طريق الاتصال بمركز بلاغات طوارئ البلدية 940 أو عن طريق تحميل تطبيق بلاغات 940 للأجهزة الذكية، مثمنًا ما قام به المواطن .