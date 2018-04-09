بالصور.. أمير الباحة يدشن السحابة الإلكترونية ” كلاود ” لفرع ” الشؤون الإسلامية ” بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، برنامج عمليات الموارد البشرية عن طريق السحابة الإلكترونية (كلاود) لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة كأول جهة حكومية في المملكة تطلق لمنسوبيها الخدمات الذاتية لعمليات الموارد البشرية عن طريق السحابة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، المشرف العام للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خالد بن إبراهيم المرشود ، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد ، وعدد من منسوبي الوزارة .

وأكد أمير منطقة الباحة خلال التدشين أهمية التحول إلى المعاملات الالكترونية ومكننة العمل الحكومي نظراً لما تقدمه من سهولة في الإجراءات وسرعة إنجاز العمل ، منوهاً سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من أعمال تطويرية الكترونية في مختلف قطاعات الدولة الأمر الذي أسهم بفضل الله في تطور أعمال تلك الجهات وإنجاز المعاملات بكل إتقان وفي وقت وجيز .

وأشاد سمو أمير الباحة بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في هذا الجانب، متطلعاً سموه إلى أن تحقق هذه التقنية الحديثة الأهداف المرجوة منها في تنفيذ خدمات فرع الوزارة بالمنطقة .

من جانبه قدم المشرف العام للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية خالد بن إبراهيم المرشود, لسمو أمير منطقة الباحة، شرحاً عن البرنامج الذي كان ثمرة تعاون كبير بين الوزارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية متمثلة في ” وحدة خدمات الإنترنت ” ، حيث يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في عالم التقنية لعمليات الموارد البشرية في الوزارة وفروعها في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن تدشين البرنامج يأتي بناءً على توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ومتابعة معالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري, مؤكداً أن تنفيذ الوزارة لمثل هذه البرامج ، والتطبيقات التقنية تأتي في إطار التوجيهات السامية الكريمة من القيادة الرشيدة – أعزها الله – على أتمتت جميع الإجراءات الحكومية لتحقيق أهداف ومبادرات برامج التحول الوطني (2020)،ورؤية المملكة(2030).

وأعرب المرشود عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته مراسم التدشين لهذا البرنامج ، الذي سيحدث نقلة نوعية في تعاملات الانترنت بفروع وزارة الشؤون الإسلامية المملكة.

حضر التدشين مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

