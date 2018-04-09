الكفاح القابضة تعلن 6 وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في كل من الدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول السلامة عدد (وظيفتين).

– مهندس تركيب.

– مفتش رقابة الجودة عدد (وظيفتين).

– مسؤول المناقصات المدنية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يونيو 2018م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )