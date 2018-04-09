” الجار الله ” ينتقد هجوم الأندية على الهلال

نواف السالم(صدى):

شن الإعلامي إبراهيم الجار الله ، هجومًا على نوادي الاتحاد والأهلي والنصر ضد نادي الهلال مؤخرًا .

وقال ” الجار الله ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : من الطبيعي أن يتحد الإتحاد والأهلي والنصر ضد زعيم الرياضة السعودية ” الهلال” والاستفتاءات تشهد، بل المنصات تصرخ بذلك .

وتابع قائلًا ” الواقع أن الهلال يرفع البطولات وغيره يحسب عليه الإخفاقات فهي لهم أحلى الأوسمة والأمنيات ” .