بالصور.. التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يختتم دورة الزراعة في المنزل

نايف السالم(صدى):

اختتم اليوم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأنشطة الحرفية والمهنية بالنادي الاجتماعي النسائي دورة الزراعة في المنزل والتي انطلقت في يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٧/٨هـ واستمرت لمدة أسبوعين بهدف اكساب المتدربات حرفة تفيدهن في حياتهن وتعريفهن على أبسط الطرق في تشجير المنزل.

قدمت الدورة المدربة ناجيه حلبي وتناولت خلال الدورة فوائد الزراعة في المنزل حيث أنها تساعد في تنقية الهواء وتعطي الإحساس بالإنتعاش والنشاط كما أنها تعتبر زينة ومنظر جميل للمنزل، وبينت للمتدربات متطلبات الزراعة في المنزل (الأحواض، التربة ) وطريقة عمل مراكن للزرع، كما تحدثت عن أنواع التربة وطريقة فحصها وتعقيمها، وعن المخصبات والأسمدة الزراعية، ورعاية المزروعات ومراقبتها جيداً بريها صباحاً أو عند الغروب لكي لا تتبخر مياه الري.

وفي ختام أيام الدورة أُقيم معرض (مشتل ) لعرض إنتاج المتدربات، وقد حضر المعرض 60 سيدة.

