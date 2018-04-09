بالصور.. ‏أمير ⁧‫الشمالية‬⁩ ‏يستقبل مدير مركز تلفزيون عرعر

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مركز تلفزيون عرعر خلف بن حمود القاران.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة مؤشرات أداء تلفزيون عرعر وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030.

وأكد سموه أن الإعلام رسالة سامية لابد للقائمين عليها من مراعاة القيم والمبادئ في إيصالها، متطلعاً لدور فاعل للتعريف برؤية المملكة 2030 والتحفيز لتطبيقها من قبل كافة المواطنين كلٌ من موقعه.

ونوه سموه بما يحظى به القطاع الإعلامي بكافة مجالاته التقليدية والرقمية من دعمٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكدا أهمية تبني وتطوير الشباب السعودي في المجال الإعلامي والاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون لمركز تلفزيون عرعر وإنتاج البرامج التي تبرز مقومات المنطقة في المجالات كافة.

من جهته، عبر مدير محطة تلفزيون عرعر، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة لتطوير عمل محطة تلفزيون عرعر.

