بالصور.. جموع المصلين بتيماء تشيع شهيد الواجب الجندي ” العنزي “

محمود البلوي(صدى):

شيعت جموع المصلين بمحافظة تيماء اليوم, شهيد الواجب الوكيل رقيب رافع بن سعدون العنزي ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .

وتقدم المصلين محافظ تيماء سعد بن نايف السديري, ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة .

ونقل محافظ تيماء تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وتعازي سمو أمير منطقة تبوك لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .