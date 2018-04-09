بالصور.. إخلاء سكن الممرضات في فرضية حريق بمستشفى حوطة سدير

سعيد العجل(صدى):

باشرت فرق عمليات الدفاع المدني بحوطة سدير صباح اليوم، حريقاً وهمياً بسكن الممرضات بمستشفى حوطة سدير، في فرضية نُفِّذت بنجاح وفي وقت قياسي لإنقاذ المصابين والمحتجزين داخل السكن .

وتفصيلاً تلقت غرفة العمليات مدني حوطة سدير صباح اليوم بلاغاً وهمياً ، عن وجود حريق في سكن الممرضات بمستشفى حوطة سدير نتيجة تسرب غاز في مطبخ السكن، هرعت على إثره الفرق الميدانية بمباشرة الحادثة وإخلاء المبنى بالكامل ، وإنقاذ 5 حالات اختناق، فيما قامت فرقة من دوريات الأمن بتأمين مداخل المستشفى ومنع التجمهر الذي قد يعيق عمل الفرق الميدانية، كما باشرت فرقة من الهلال الأحمر الحادثة لنقل المصابين إلى طوارئ المستشفى.

ولفت مدير مستشفى حوطة سدير الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المزروع بالدور الأمني الذي قام به رجال الأمن بمستشفى حوطة سدير، في التعاون مع فرق الإنقاذ، والمساهمة الفاعلة في إنجاح الفرضية في وقت قياسي، مشيداً بجهود فرق الدفاع المدني والدوريات الأمنية والهلال الأحمر في تنفيذ الفرضية بنجاح وفي وقت قياسي.

وأكد المزروع على أن تنفيذ مثل هذه الخطط الفرضية يتم بشكل دوري ، ويستهدف عدد من المباني والمنشآت الحكومية بمدينة حوطة سدير بهدف التعرف على تلك المباني بصورة مباشرة ، لسهولة وسرعة السيطرة على مثل تلك الحوادث – لاقدّر الله – ، وتقليل الأضرار الناتجة عنها ، إضافة إلى توعية منسوبي تلك المنشآت باتباع الطرق والتعليمات اللازمة للحفاظ على سلامتهم .

يذكر أن هذه الفرضية تمت بالتنسيق بين مستشفى حوطة سدير ومدني حوطة سدير، بهدف التأكد من الجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة، وقياس مدى إلمام العاملين بالمستشفى بالأدوار المناطة بهم ، والتعرف على سبل الإخلاء، ونقاط التجمع، إضافة إلى تشكيل فرق استجابة للحالات الطارئة فيها ، والتأكد من كفاءة أنظمة الإطفاء، ووسائل السلامة.

