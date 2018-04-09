استقالة باسم أبو داوود من إدارة الأهلي
قام الأستاذ باسم أبو داوود ، مدير الأهلي الأول لكرة القدم ، اليوم الإثنين ، بتقديم طلب استقالته من منصبه .
وأصدر رئيس النادي الأهلي ، سمو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل ، قرارًا بتكليف محمد شليه للقيام بمهام المدير للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي .
وقدم سموه الشكر والتقدير لباسم أبو داوود على جهوده المبذولة طوال الفترة الماضية .
A.awad[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 9 دقائق
حاســهـم السومه … بعد ماجاب لهم الدوري اللي ماخذوه من قبل أن يـولد السومه نفسه …؟؟؟