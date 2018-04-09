استقالة باسم أبو داوود من إدارة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

قام الأستاذ باسم أبو داوود ، مدير الأهلي الأول لكرة القدم ، اليوم الإثنين ، بتقديم طلب استقالته من منصبه .

وأصدر رئيس النادي الأهلي ، سمو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل ، قرارًا بتكليف محمد شليه للقيام بمهام المدير للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي .

وقدم سموه الشكر والتقدير لباسم أبو داوود على جهوده المبذولة طوال الفترة الماضية .