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استقالة باسم أبو داوود من إدارة الأهلي

استقالة باسم أبو داوود من إدارة الأهلي
ماجد محمد(صدى):

قام الأستاذ باسم أبو داوود ، مدير الأهلي الأول لكرة القدم ، اليوم الإثنين ، بتقديم طلب استقالته من منصبه .

وأصدر رئيس النادي الأهلي ، سمو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل ، قرارًا بتكليف محمد شليه للقيام بمهام المدير للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي .

وقدم سموه الشكر والتقدير لباسم أبو داوود على جهوده المبذولة طوال الفترة الماضية .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 9 دقائق

حاســهـم السومه … بعد ماجاب لهم الدوري اللي ماخذوه من قبل أن يـولد السومه نفسه …؟؟؟

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