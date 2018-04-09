الهيئة العامة للإحصاء تعلن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الجودة).

– أخصائي توثيق وتطوير الإجراءات والجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الجودة)، أو أي مجال ذي صلة بالجودة.

– أخصائي قياس الجودة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التخطيط، الجودة).

ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم إلى تسجيل طلباتهم وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي: (هنـــــــــا)