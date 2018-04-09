” كفى ” توعي 250 شاب بالمجموعة الوطنية بمخاطر التدخين

نايف السالم(صدى):

أقامت كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث برنامجاً توعوياً تثقيفياً مع معرض مصاحب، بالمجموعة الوطنية للاستزراع المائي ” الربيان ” بالمحافظة.

من جهته ذكر مدير جمعية كفى بالليث الأستاذ وسام المهداوي أن هذا البرنامج والذي استمر 6 أيام بلغ عدد المستفيدين منه مايزيد عن 250 شخص في حين تواصل مع الجمعية عدد من الشبان راغبين في التخلص من سموم التدخين.

ونوه المهداوي أن البرنامج سوف يمتد لأسبوع اضافي تلبية لرغبة المجموعة الوطنية نظرا لما لمسوه من فائدة كبيرة على منسوبيهم ، مقدما شكره لثقتهم بالجمعية وباستضافتها خلال فترة البرنامج.