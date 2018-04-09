” العقيلي ” يشيد بدور ” التحالف ” في الحفاظ على الأمن القومي العربي

سعيد العجل(صدى):

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني اللواء الركن دكتور طاهر بن علي العقيلي اتصالات هاتفية بقادة عدد من الجبهات للإطلاع على المستجدات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني ضد ميليشيا التمرد والانقلاب.

واستمع رئيس الأركان اليمني من قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن ناصر الذيباني الى شرح مفصل عن سير المعارك شرق العاصمة صنعاء والتقدم الذي حققه المقاتلون الأبطال خلال الساعات الماضية.

وهنأ رئيس الأركان اليمني قائد المنطقة وقائد لواء حفظ السلام العميد ياسر عابد وكل منتسبي المنطقة العسكرية السابعة بالانتصارات التي تحققت والسيطرة على عدد من مواقع العدو وأسْر العشرات من عناصره ومقتل وجرح أعداد أخرى.

كما اطلع رئيس الاركان اليمني على مستجدات المعارك في محافظة البيضاء ومستوى سير تنفيذ الخطط القتالية لتحرير المحافظة من الميليشيات الانقلابية.

وأشاد رئيس الأركان اليمني بالدور الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودها للحفاظ على الأمن القومي العربي.

وحيا اللواء العقيلي أبطال الجيش الذين يتقدمون كل يوم وكل ساعة لقطع رأس الأفعى في صعدة من عدة محاور والتقدم الكبير الذي أحرزته القوات في معقل التمرد، ورفع الظلم والجور عن ابناء صعدة الأحرار.

وأكد رئيس الأركان اليمني أن قوات الجيش الوطني باتت أقوى من اي وقت مضى منوها الى ما تحقق خلال الساعات الماضية في جبهة ميدي بمحافظة حجة.