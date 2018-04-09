أمير الشمالية يؤكد أهمية دور المرأة في تحقيق ⁧‫رؤية المملكة 2030‬⁩

سعيد العجل(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أهمية دور المرأة في تحقيق رؤية المملكة 2030، واصفا سموه مشاركة المرأة بالأمر الأساسي والفعال الذي سيدفع البلد إلى التقدم ومواكبة العصر مما يسهل عليها القيام بواجباتها الوطني في ضوء عقيدتنا السمحة وتقاليدنا الأصيلة وضمان تمتعها بحقوقها الكاملة في جميع المجالات مما سيسهم في دفع عجلة التنمية بما يحقق التنمية المستدامة .

ونوه سموه خلال استقباله مجموعة من سيدات وشابات منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بإمارة المنطقة بما تقدمه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم للمرأة للمشاركة في التنمية في المجالات كافة.

واطلع سموه خلال اللقاء على عدد من المبادرات والأفكار والأعمال التطوعية التي تستهدف تنمية العمل النسائي في المنطقة ، موجها سموه جهات الاختصاص بدراسة جميع المبادرات وتقييمها والعمل على تفعيلها على أرض الواقع، مبيناً أن إمارة المنطقة تعمل على حوكمة جميع الخطط والبرامج الخاصة بتنمية المرأة لتحقيق أعلى درجات التنسيق بين هذه الجهات لتحقيق مستهدفات الرؤية فيما يخص تنمية المرأة السعودية لتلعب دورها التنموي الهام والحيوي.

ولفت سمو أمير منطقة الحدود الشمالية النظر إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 رفع مشاركة المرأة من(22%) إلى (30%) لتكون عضواً فعالاً مشاركاً سواء من خلال العمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو العمل في المشروعات الصغيرة، مؤكدا سموه على فاعلية مشاركة العنصر النسائي في العمل التطوعي وريادة الأعمال في منطقة الحدود الشمالية، وبحث فرص ودور المرأة في بناء العمل التطوعي وتفعيله بالشكل المناسب، وكذلك الفرص الاستثمارية الملائمة واقتناصها، مشيرا سموه إلى أن المرأة السعودية تسجل نجاحات متتابعة على جميع المستويات وتقدم نموذجاً مميزاً على الأصعدة المحلية والدولية كافة.