بالصور.. بلدية الخرج تواصل معالجة التلوث البصري

ماهر بن علي(صدى):

واصلت بلدية محافظة الخرج حملة إزالة مسببات التلوث البصري والتي تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في مبادرة معالجة التلوث البصري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا، حيث شكلت الأمانة ممثلة في بلدياتها الفرعية العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد المظاهر السلبية في الأحياء والشوارع.

ونفذت الفرق كافة الأعمال والمهام المنوطة بها، بمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري، والمتمثلة في إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام .

