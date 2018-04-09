الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم

سعيد العجل(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم في مكتبه بقصر الحكم, اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الرياض الخيرية للعلوم الأول لهذا العام, بحضور نائب رئيس المؤسسة صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي المشاريع التابعة للمؤسسة.

وفي مستهل الجلسة نوه سمو أمير منطقة الرياض بالمؤسسة ومشاريعها، حيث أكد سموه تشرفه بتولي رعاية غرس غرسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أول رئيس لمجلس إدارة المؤسسة حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، مضيفا أن مشاريع المؤسسة الرائدة نمت وتطورت برعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين.

كما قدم شكره لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على جهودهم، سائلاً المولى عز وجل التوفيق في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين للمؤسسة وغيرها من مشاريع المنطقة.

ثم استعرض المجلس سير العمل في المؤسسة والمشاريع التابعة لها, حيث قدم الأمين العام المساعد للمؤسسة الدكتور سعد بن صالح الرويتع عرضاً موجزاً عن المؤسسة، تلاه عرض عن جامعة الأمير سلطان ومركز التعليم من أجل التوظيف التابع لها قدمه مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، ثم عرض عن مركز الإدارة المحلية قدمه أمينه العام الدكتور زاهر بن عبدالرحمن عثمان، وأخيرا عرض عن واحة الملك سلمان للعلوم قدمه مشرفها العام معالي الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر.

يذكر أن مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، تعد المظلة النظامية لعدد من المشاريع التعليمية والعلمية والبحثية الرائدة بالمنطقة في مقدمتها جامعة الأمير سلطان.

ويتألف مجلس إدارتها الحالي من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيساً، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائباً للرئيس، بالإضافة إلى أعضاء المجلس، وهم معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثنيان الأمين العام للمؤسسة، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد السيف، ومحمد بن عبدالعزيز الجميح، وعبدالله بن محمد الرميزان، والمهندس محمد بن عبدالله العدوان، والمهندس خالد بن مساعد السيف، وعبدالرحمن بن علي الجريسي، وعبدالعزيز بن علي الشويعر، وسعود بن صالح الصالح.

كما شارك في الاجتماع كل من وكيل جامعة الأمير سلطان للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالحفيظ محمد فدا, والوكيل المساعد للشؤون الأكاديمية بجامعة الأمير سلطان الدكتور محمد بن عبدالرحمن المسهر.

