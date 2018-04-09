بلدية الشوقية تزيل مباني مخالفة في مكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

واصلت لجنة ازالة التعديات بلدية الشوقيه الفرعيه بمكه المكرمه نشاطها في مراقبة وازالة مواقع التعديات في المخططات والاحياء السكنيه ، حيث تمكنت اللجنه من ازالة عدد كبير من المباني المخالفه والمقامه بطرق عشوائيه وبدون صكوك شرعية في عدد من الواقع .

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه ان الازاله تمت بمشاركة شرطة البلديات والادله الجنائيه وشرطة الكعكيه والبحث الجنائي والضبط الاداري والمرور شركة الكهرباء ومندوب شؤون الحرمين ، وقد تمت ازالة (35) مبنى مسلح خلف البلديه ضمن املاك شؤون الحرمين ، كما قامت البلدية بحملة في منطقة الكعكيه خلف مطابخ نجد تم خلالها ازالة (2) مباني مسلحه ومبني شعبي و(2) اساسات تحت الانشاء وخزانات مياه ، فيما أكملت البلدية ازالة مبنيين آخرين من السابق كانت قد أرجأت ازالتها لعدم تمكنها بسبب وعورة المنطقه ، وتم التنسيق لازالتها يدويا بواسطة العماله .

وقد شارك في الازاله من بلدية الشوقيه مشرف الازالات فهد الحازمي والمشرف الميداني ايمن تمنكاني والمراقبين علي الطوهري وفيصل اللهيبي وعلي الشريف والرائد عبدالله رمزي الحربي من شرطة البلديات وافراده ومن شرطة الكعكيه الرقيب صالح الزهراني ومندوب شؤون الحرمين صالح الزهراني .

وأكد بأن البلديه لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات ، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون ، مشيرا الى أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الاراضي والممتلكات العامه ، لافتاً الى أن البلديه قامت تكثيف الفرق الميدانية التى تعمل على مراقبة كافة الاحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من إنتشار مثل هذه الظواهر السلبية.