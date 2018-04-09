بالفيديو.. ستيني مجري يوجه رسالة مؤثرة لخادم الحرمين بعد أداءه العمرة

نايف السالم(صدى):

وجَّه مسن ” مجري الجنسية ” ويدعى محمد ماطفيتش، رسالة مؤثرة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، بعد استضافته له ضمن المجموعة 12 من ضيوف برنامج الملك سلمان للعمرة.

وظهر الرجل الستيني في مقطع فيديو له، متأثراً بشدة من فرط سعادته غير العادية بتحقيق حمله، حيث قدَّم لـ ” حفظه الله ” الشكر والتقدير على ما وجده من حفاوة وكرم ضيافة لا يستطيع أن يوفيهما إلا بالدعاء.

وذرف المسن المجري، الدموع بشدة بعد إنهاءه الصلاة بالروضة الشريفة، والدعاء بالغفران له ولوالديه وأحبابه، ومؤكداً على الخدمات المتميزة االتي يقدمها العاملين بالرنامج وتفانيهم في العمل.

واستحضر ” مطافيتش ” ذكرياته مع والديه وجده الذي كان إمامًا وحافظًا للقرآن الكريم في دولة البوسنة والهرسك لسنوات، قائلاً : ” كنت أتمنى الصلاة في المكان الذي صلى به الرسول- صلى الله عليه وسلم- وتحقق حلمي بفضل خادم الحرمين الشريفين من خلال برنامج الاستضافة ” .

يذكر أنه يقيم مع أسرته في المجر بعد هجرته من البوسنة جراء الحرب الصربية، والتي كان لها أثر في نفسه.