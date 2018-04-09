وقف تعظيم الوحيين يقيم مسابقة حفظ القرآن الكريم في رحاب المسجد النبوي

عدنان محمد باحكم(صدى):

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة أقام وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يومي السبت والأحد 21 – 22 رجب 1439 مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره السادسة لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة في رحاب المسجد النبوي الشريف بمشاركة 44 متسابقا ومتسابقة من 18 جهة حكومية مدنية وعسكرية يشاركون في فرعي المسابقة الفرع الأول: كامل القرآن مع تفسير مفردات جزء عم؛ والفرع الثاني: خمسة عشر جزءا متتالية مع تفسير مفردات جزء عم.

ويذكر بأن المسابقة أقيمت لموظفات الإدارات الحكومية يومي الأربعاء والخميس 18 – 19 رجب بمكتبة السيد حبيب محمود العامة.

ومسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لموظفي الإدارات الحكومية هي مسابقة سنوية في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، مختصة بموظفي الإدارات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة، في فرعين، يتم اختيار ثلاثة فائزين في كل فرع بجوائز المسابقة.

فروع المسابقة:

الفرع الأول: كامل القرآن الكريم، مع تفسير مفردات جزء عمّ.

الفرع الثاني: (15) جزءاً متتالية، مع تفسير مفردات جزء عمّ.

الأهداف:

1- تعظيم كتاب الله تعالى في نفوس أهله خاصة والناس عامة.

2- استثمار أوقات فراغ الموظفين بما يعود عليهم بالنفع والخير والتقرب إلى الله تعالى.

3- ربطهم بكتاب الله تعالى قولاً وتدبراً وعملاً.

4- دفعهم إلى مزيد الحفظ والإتقان لكتاب الله تعالى.

5- إذكاء روح التنافس بينهم في أعظم ميدان (القرآن الكريم).

عدد المشاركين والمشاركات: 44 موظفاً وموظفة.

عدد الجهات المشاركة: 18 جهة حكومية.

الدورة: السادسة

المكان للموظفين: المسجد النبوي الشريف

المكان للموظفات: مكتبة السيد حبيب أحمد محمود العامة

جوائز المسابقة:

الفرع الفائز الأول الفائز الثاني الفائز الثالث

الفرع الأول 20000 18000 16000

الفرع الثاني 10000 8000 6000