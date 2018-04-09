محلل سياسي: زعيم ” الحوثيون ” بدأ يتخوف من القبائل
صرح المحلل السياسي اليمني، قيس الشاعر، أن معارك صعدة والانتصارات المتتالية، لقوات الشرعية في اليمن، أعطت دفعة إيجابية للمواطنين بالعاصمة ” صنعاء ” نفسها، وأصبح الحوثيون لا يعولون على القبائل.
وقال ” الشاعر ” خلال لقائه على قناة الإخبارية، أن زعيم مليشيات الحوثي الإرهابية، عبد الملك الحوثي، لم يعد يعول على القبائل، وبدأ يتخوف منها، مبينًا أن حراك القبائل مؤخرًا، بدأ يثير قلق المليشيات الإرهابية.
يجدر الإشارة إلى أنه، قد بدأ تحرير ” التباب ” من تبة الكهف، التي كانت انطلاقة نحو استعادة التباب الأخرى، ودارت فيها معركة ليلية بين الجيش الوطني مع الميليشيات، قتل فيها حوثيون وفر آخرون.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45349 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يصيبه باالرعب والكرب ,, آمين ,,
ابو جبران[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات
جاك الموت يا تارك الصلاه جاك الموت يا عدو الله يا حفيد الخوميني