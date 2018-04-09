بالفيديو.. صاعقة قوية تضرب استراحة في الخرج وأسقف الغرف تتطاير

علي القحطاني(صدى):

شهدت محافظة الخرج، أمس الأحد، صاعقة قوية ضربت في حي العفجة، ونتج عنها أضرارًا كبيرة في إحدى الإستراحات بالحي، حيث تطايرت أسقف الحديد لبعض الغرف، ولكن لم يتم وقوع إصابات بشرية.

فيما قام صاحب الاستراحة، بتوثيق ما حدث جراء ضرب الصاعقة للاستراحة، وذلك من خلال مقطع فيديو، أظهر تطاير الأسقف الحديدية لغرف الاستراحة، والخسائر التي ألحقت بها.

يشار إلى أن ” الصاعقة ” تحدث عندما يكون التفريغ الكهربائي بين أسفل السحابة ذات الشحنات السالبة مع الشحنات الموجبة على سطح الأرض وما عليه من أجسام، الأمر الذي ينتج عنه حدوث وميض يمتد من الأرض إلى أعلى يسمى بالبرق، فيما يعقب هذا الضوء صوت عالي قادم من السماء، وهو ما يسمى بـ ” الرعد ” .

وهناك عدة طرق للوقاية من الصواعق، فأحيانًا يفاجيء البرق الإنسان في الخلاء، ففي تلك الحالة، يجب الاحتراس من هذا الخطر، وذلك من خلال منع سريان التيار في الجسم، وذلك عندما يضرب البرق على الارض بالقرب من الإنسان، ويتم ذلك بضم الرجلين فيكون تلامس الرجلين في نقطة واحدة .

حيث يكون الوقوف بقدمين مضمومين، هو أسلم الطرق، وذلك في منطقة توزيع الجهد الكهربائي الناتج من البرق، ولذلك، يجب ضم الرجلين عند حدوث البرق والجلوس القرفصاء، لكي لا يجذب المرء البرق إليه.

وبالرغم من ذلك، لا يجب الجلوس على الأرض أو الاستلقاء، وإلا فإن الإنسان يعرض نفسه للموت إذا ضرب البرق بالقرب منه، فضلًأ عن عدم الوقوف تحت شجرة، حيث تجذب الشجرة البرق ومنها إلى الشخص الواقف تحتها.

أما إذا كان المرء في المياه على الشاطيء، فيجب الخروج من البحر بأسرع وقت ممكن، إذ تشكل الرأس البارزة فوق سطح الماء نقطة جاذبة للبرق، مما يجعل حياة الإنسان عرضة للخطر.