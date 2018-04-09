الدوسري في قائمة فياريال لمواجهة الأرسنال

نواف السالم(صدى):

انضم المحترف السعودي سالم الدوسري بنادي فياريال الإسباني، إلى قائمة الـ 18 لاعب لمواجهة أرسنال في إطار نصف نهائي كأس الدوري الإنجليزي العالمي تحت 23 عاماً.

ومن المقرر إقامة المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، 10 إبريل المقبل؛ حيث تهدف البطولة إلى تشجيع وإثراء كرة القدم الشبابية على الأراضي البريطانية، عبر توفير تجربة تدريب متفوقة مع إشراك فرق من الاتحادات الأوروبية الأقوى.

ويجدر الإشارة إلى أن فياريال الأولمبي تأهل بعد 3 انتصارات في دور المجموعات، إذ تغلب على بنفيكا البرتغالي في المجموعة السادسة 3-2 قبل أن يتغلب على ويستهام الإنجليزي 3-0ومواطنه توتنهام بهدفين لا رد لهما، وتخطى مانشستر يونايتد قبل مرحلتين من النهاية 2-0.