الهلال والأهلي يثيران غضب التعاون.. والأخير يتقدم باعتراض

طلال الغامدي(صدى):

تسبب تقديم مواعيد 5 مباريات قرابة الساعتين، في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، في إغضاب نادي التعاون، الذي تقدم باعتراض إلى لجنة المسابقات.

وجاء قرار لجنة المسابقات بتعديل المواعيد؛ ليتسنى للجميع مشاهدة مباراتي الحسم للقب وهما الاهلي واحد، والهلال والفتح.

وقال محمد القاسم رئيس نادي التعون : ” تقدمنا بخطاب اعتراض للجنة المسابقات بشأن تقديم مباراتنا مع شقيقنا الاتفاق “.

وتابع : ” نحترم وجهة نظر اللجنة المتعلق بالمشاهدة فقط ، لكن جميع المباريات مهمة وتحدد مراكز الأندية في سلم الترتيب ، و أتمنى إعادة النظر واللعب بوقت واحد كما هو معروف ومحدد مسبقًا “.