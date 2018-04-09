بالفيديو.. سارة الودعاني تكشف عن أصل زوجها وسبب اختيارها له

أماني الغامدي(صدى):

كشفت السعودية سارة الودعاني خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن اصل زوجها الذي أخفت هويته عن الإعلام ومواقع التواصل .

وقالت سارة الودعاني في ردها على أسئلة متابعين بشأن عدم زواجها من مشهور : “ الشي البسيط اللي أبغا أقوله، أنا لو أبغى أتزوج إنسان مشهور أو معروف كان رحت تزوجت مشهور، لو أبغا أتزوج واحد وحياتي تكون واضحة لكم، كان رحت وتزوجت واحد معروف، أنا لما اتزوجت هذا الإنسان ، يعني كتبنا الكتاب، اخترت هذا الشخص، الحمدلله ربي وفق بس أنا ما أبحث إنو هذا الشخص ينعرف أو يكون معروفًا، معلومات بسيطة، هو إنسان اسمه ما أبغى أقوله، بس قصيمي من القصيم ” .

وتابعت: “ لو أبغى أتزوج واحد واخليه معروف، اخليه معروف، ما أبغى كذا أشياء ” .

يذكر أن سارة الودعاني أعلنت عن ارتباطها وعقد القران، يوم السبت الماضي ، من شاب لم تكشف هويته ، فيما أكدت عدد من المتابعون أنه يٌدعى عبدالوهاب السياف، ومشهور بلقب “ هوبي سياف ” ، وهو رجل أعمال يزاول نشاطات في مجال الأكشاك “البوثات”، وغيرها من المجالات الشبابية في السعودية. .