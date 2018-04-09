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” أردوغان ” يكذب على القرآن الكريم

” أردوغان ” يكذب على القرآن الكريم
طلال الضوي(صدى):

استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القرآن الكريم لتلميع صورة بلاده عن طريق ادعاء أنه كتب في اسطنبول.

ورصدت ” صدى ” تغريدة للرئيس التركي عبر موقع ” تويتر ” ، كان قد نشرها قبل سنوات تثبت استغلاله للقرآن الكريم، عن طريق تحريفه مقولة للأديب والمفكر المصري طه حسين.

وسرق ” أردوغان ” مقولة طه حسين التي تقول ” القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ ” ولكنه حرَّفها كما يريد لتصبح : ” إن القرآن الكريم نزل في مكة المكرمة، وكتب في اسطنبول، وقرئ في القاهرة ” .

وكان الصحابي عثمان بن عفان، قد أمر بكتابة القرآن في المدينة المنورة ولا علاقة للدولة التركية بذلك.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45347 ] نشر منذ 56 دقيقة

ماهو غريب الكذب من القردوخان ,, هو على نهج القرداوي والزمرة الفاسده ,,

,, لاغرابه .. ولا سمعنا منهم إلا القليل ,, وماخفي اعظم ,,

[ عدد التعليقات: 16401 ] نشر منذ 43 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يخرب بيتك يالتركي يالاهبل
اذا الاسلام ما وصل لتركيا الا في زمن معاويه رضي الله عنه فكيف كتب القرأن في تركيا

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 40 دقيقة

القرا ن عربي وانتم عجم نزل في مكه المكرمه والمدينه المنوره وكتب فيها

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