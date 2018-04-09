” أردوغان ” يكذب على القرآن الكريم

طلال الضوي(صدى):

استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القرآن الكريم لتلميع صورة بلاده عن طريق ادعاء أنه كتب في اسطنبول.

ورصدت ” صدى ” تغريدة للرئيس التركي عبر موقع ” تويتر ” ، كان قد نشرها قبل سنوات تثبت استغلاله للقرآن الكريم، عن طريق تحريفه مقولة للأديب والمفكر المصري طه حسين.

وسرق ” أردوغان ” مقولة طه حسين التي تقول ” القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ ” ولكنه حرَّفها كما يريد لتصبح : ” إن القرآن الكريم نزل في مكة المكرمة، وكتب في اسطنبول، وقرئ في القاهرة ” .

وكان الصحابي عثمان بن عفان، قد أمر بكتابة القرآن في المدينة المنورة ولا علاقة للدولة التركية بذلك.

