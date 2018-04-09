” أردوغان ” يكذب على القرآن الكريم
استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القرآن الكريم لتلميع صورة بلاده عن طريق ادعاء أنه كتب في اسطنبول.
ورصدت ” صدى ” تغريدة للرئيس التركي عبر موقع ” تويتر ” ، كان قد نشرها قبل سنوات تثبت استغلاله للقرآن الكريم، عن طريق تحريفه مقولة للأديب والمفكر المصري طه حسين.
وسرق ” أردوغان ” مقولة طه حسين التي تقول ” القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ ” ولكنه حرَّفها كما يريد لتصبح : ” إن القرآن الكريم نزل في مكة المكرمة، وكتب في اسطنبول، وقرئ في القاهرة ” .
وكان الصحابي عثمان بن عفان، قد أمر بكتابة القرآن في المدينة المنورة ولا علاقة للدولة التركية بذلك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45347 ] نشر منذ 56 دقيقة
ماهو غريب الكذب من القردوخان ,, هو على نهج القرداوي والزمرة الفاسده ,,
,, لاغرابه .. ولا سمعنا منهم إلا القليل ,, وماخفي اعظم ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16401 ] نشر منذ 43 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يخرب بيتك يالتركي يالاهبل
اذا الاسلام ما وصل لتركيا الا في زمن معاويه رضي الله عنه فكيف كتب القرأن في تركيا
المر[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 40 دقيقة
القرا ن عربي وانتم عجم نزل في مكه المكرمه والمدينه المنوره وكتب فيها