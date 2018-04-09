بالصور.. وفاة طفلة إثر حريق بإحدى الصالات في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

شهدت أحد الصالات الملحقة، لمبنى مكون من ثلاثة أدوار، حريق؛ أسفر عن وفاة طفلة؛ نتيجة تعرضها للدخان.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضح العقيد خالد مبارك، متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، بأنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح عند وصول الفرق، أن الحادث حريق في صالة بالملحق العلوي، لمبنى مكون من 3 أدوار.

يجدر الإشارة إلى أنه تمت مباشرة الحادث، والسيطرة عليه وإخراج طفلة محتجزة، داخل الملحق من قبل الانقاذ، ونقلها للمستشفى، حيث توفيت لاحقًا؛ نتيجة تعرضها للدخان، وما زالت اجراءات التحقق، قائمة الموقع؛ لمعرفة أسباب الحادث.