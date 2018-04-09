بالصور.. كونيجسيج أجيرا RS تنهي الإنتاج وتطلق نسختين ” فينال أيديشن “

متابعات(صدى):

تأسست كونيجسيج قبل 24 عاما من قبل كريستيان فون كوينيجسيج، والشركة المصنعة للسيارات الخارقة تستعد لإغلاق فصل آخر في حكاية لها مع سيارة فائقة حصرية وهي أجيراRS ، وعرض التي قدمت في معرض جنيف للسيارات عام 2015، وهي الآن في الإنتاج حيث تم تصنيع 25 نموذج من السيارة التي تعمل بمحرك V8.

وقالت الشركة “أولئك الذين تمكنوا من طلب واحدة من 25 سيارة أجيرا RS نود أن نشكركم على ثقتكم في رؤيتنا والعلامة التجارية ونهنئكم على بعد نظركم، والفطنة الخاصة بكم، والسيارة الفريدة حقا الخاصة بكم. ومن بين ما حققته السيارة الرقم القياسي العالمي لأسرع سيارة إنتاج بسرعة (457.9 كم / ساعة) على طريق مغلق في ولاية نيفادا، وبعد كل شيء، فالسيارة تولد قوة 1160 حصان .

وبالإضافة إلى الأداء الفائق والتصميم المستقبلي، فالسيارة كانت أول نسخة كونيجسيج مسايرة للمعايير الأمريكية, ومع انتهاء انتاج سلسلة أجيرا RS ، فلايزال هناك اثنين من السيارات التي سيتم بناؤها وتسليمها من أجيرا RS وهما نسختي Final Edition وكانت هذه السيارة ظهرت لاول مرة قبل عامين في معرض جنيف للسيارات، وبشكل إجمالي، نسخ الانتاج منها تبلغ 3 نسخ فقط.

وبانتهاء أنتاج أجيرا RS يبقي تركيز كوينيجسيج على ريجيرا فقط التي تقتصر على 80 وحدة وبأسعار تبدأ من 2.1 مليون يورو.