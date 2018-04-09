وظائف تعليمية شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن توفر عدد الوظائف التعليمية للرجال، في التعليم العام في المعاهد العلمية، في مناطق مختلفة من المملكة؛ لشغلها بمواطنين عن طريق المسابقة وفق المعاهد المحددة .

وأوضحت الجامعى، أن إجمالي عدد الوظائف المطلوبة، 58 وظيفة في تخصصات مختلفة، مشيرة إلى أن الجامعة بدأت في استقبال الطلبات إلكترونيًا، ابتداء من يوم الثلاثاء 1439/7/24هـ، ولمدة 3 أيام عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، من خلال الرابط التالي:هنا

وأبرزت الجامعة، عدة شروط، يجب أن تتوافر في المتقدمين للمسابقة:

– أن يكون المتقدم ،حاصلاً على شهادة البكالوريوس، بنظام الانتظام الكلي.

– ألا يكون مضى على تخرجه، أكثر من خمس سنوات.

– إفادة باجتياز اختبار كفايات المعلمين، في التخصص والكلي، بما لا يقل عن 50 % من المركز الوطني للقياس والتقويم .

– ألا يكون قد مضى على اجتياز اختبار كفايات المعلمين، أكثر من 3 سنوات.

– ألا يكون موظفاً حكوميًا.

– ألا يتجاوز عمره 30 عامًا.

– اجتياز الاختبار التحريري، الذي سيعقد للمتقدمين، الذين انطبقت عليهم شروط المسابقة.

– تحقق شروط شغل الوظيفة الخاص، الموضح أمام كل تخصص في الإعلان.

كما ذكرت الوثائق المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

– ثلاث صور مصدقة من وثيقة التخرج، مع أصل الوثيقة .

– رصورة مصدقة من السجل الأكاديمي، لجميع سنوات الدراسة الجامعية .

– ثلاث صور من الهوية الوطنية، مع الأصل للتصديق .

– أربع صور شمسية 4×6 .

– تعبئة نماذج التوظيف المعتمدة، من قبل وزارة الخدمة المدنية .