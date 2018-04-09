اكتشاف حالة مصابة بـ ” الجرب ” بإحدى المدارس في حائل

علي العنزي(صدى):

أوضحت أحد المصادر، أن هناك حالة مصابة بـ ” الجرب ” ، بإحدى مدارس البنات، بحي ” أجا ” بمدينة حائل.

يجدر الإشارة إلى أن الحالة، تم اكتشافها من قبل الجهات المختصة، وتحويلها للصحة، وتُولي الطب الوقائي، بصحة حائل، العمل على التحقق، من حالات أخرى، بعائلة الطالبة ومدرستها.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن تعليم وصحة حائل، سيقوم احترازيًا، بتعليق الدراسة بالمدارس، التي تظهر بها حالات مؤكدة؛ ليتم تعقيمها ومن ثم استئناف الدراسة، وذلك وفقًا لما ذكرته المدارس.