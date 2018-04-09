ضحية جديدة للعبة ” الحوت الأزرق ” في مصر

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الإسكندرية المصرية ، وقوع طالبة تبلغ من العمر 15 عاماً ، ضحية جديدة للعبة ” الحوت الأزرق ” حيث أقدمت على الانتحار بتناول مادة سامة تنفيذاً لتعليمات اللعبة .

ووصلت الفتاة إلى إحدى المستشفيات ، وهي مصابة بحالة إعياء شديدة بسبب تناولها مادة سامة.

واعترفت الفتاة خلال التحقيقات الأولية، بقيامها بممارسة لعبة الحوت الأزرق، مشيرةً إلى أنها نفذت تعليمات اللعبة وحاولت الانتحار من خلال تناول مادة سامة، بسبب خلافها مع أهلها.

وسجلت إجراءات الكشف الطبي على الطالبة، وجود علامات على جسدها تشير إلى ممارستها لعبة الحوت الأزرق، الأمر الذي دفعها للانتحار بتناول مادة سامة وهي سم فئران.

يٌشار إلى أنه شهدت مصر حالتي انتحار بسبب لعبة الحوت الأزرق بعدما أقدم شابان على الانتحار بطرق مختلفة .