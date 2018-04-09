رغم التقلبات الجوية.. عمل متواصل من مهندسي ” الكهرباء ” ويؤكدون: سعداء بذلك

حمود العنزي(صدى):

يعمل المهندسون والفنيون العاملين في الفرق الفنية وفرق الصيانة بـ ” السعودية للكهرباء ” صباحاً ومساءاً في المواقع المتضرر فيها الخطوط الهوائية وخطوط النقل الكهربائي بسبب التقلبات الجوية.

وأوضح المهندسون في الشركة، أنهم دائماً بوضع الاستعداد تحسباً لأي حالات طوارئ التي تم رفعها جراء تنبيهات العاصفة الترابية التي ضربت عدداً من مناطق المملكة، مؤكدين أنهم يسارعون إلى مواقع التضرر ور تلقي البلاغات.

وأضاف المهندسون، أنهم على الرغم من الصعوبات التي يواجههوها أثناء العمل والمواقع الوعرة والصحراوية، إلا أنهم بشعرون بسعادة شديدة عقب الانتهاء من الأعمال.

وصرَّح الأستاذ حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بـ ” السعودية للكهرباء ” ، بأن الشركة تمكنت من تدريب وتطوير قدرات المهندسين والفنيين السعوديين ليحلوا محل الأجانب، خلال الأعوام الماضية.

كما أكد أن نسبة توطين الوظائف بالشركة والتي تجاوزت حتى الآن 91% لم تأت من فراغ، بل نتيجة جهود كبيرة وإفساح المجال للمواهب والكوادر الوطنية التي أثبتت كفاءتها في كافة مواقع العمل بمجال صناعة الطاقة الكهربائية.