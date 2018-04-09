شاب يخطف خطيبته ويعتدي عليها بطريقة وحشية

مليكة فؤاد(صدى):

تجرد شاب مغربي من الرحمة واقدم على اختطاف خطيبته، واحتجازها لديه لساعات، قام فيها بالاعتداء عليها بشكل وحشي.

وروت الفتاة معاناتها واعتداء خطيبها عليها عبر مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل تطلب فيه المساعدة، حيث أنها فقيرة ولا تملك شئ ، ووالدتها مقعدة ” مشلولة ” وليس لديها من يساعدها .

وقالت الفتاة، أنا مغربية ومواطنة عايزة حدا يساعدني، خطيبي بعد لما خطبني وعرف أني ما معي شئ خطفي واعتدى علي وبعدها ضربني بواسطة ” كلامونيت ” .