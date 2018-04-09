شاب يخطف خطيبته ويعتدي عليها بطريقة وحشية
تجرد شاب مغربي من الرحمة واقدم على اختطاف خطيبته، واحتجازها لديه لساعات، قام فيها بالاعتداء عليها بشكل وحشي.
وروت الفتاة معاناتها واعتداء خطيبها عليها عبر مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل تطلب فيه المساعدة، حيث أنها فقيرة ولا تملك شئ ، ووالدتها مقعدة ” مشلولة ” وليس لديها من يساعدها .
وقالت الفتاة، أنا مغربية ومواطنة عايزة حدا يساعدني، خطيبي بعد لما خطبني وعرف أني ما معي شئ خطفي واعتدى علي وبعدها ضربني بواسطة ” كلامونيت ” .
طلال[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 4 ساعات
لا إله إلا الله
ماجد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يحفظ بناتنا
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2542 ] نشر منذ 4 ساعات
وش فيهم شباب المغرب
كلهم يبغى لهم صعق كهربائي
إلا من رحم الله
سلطان[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكون في عونها .. الله ينصرها ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45349 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6890 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالمغرب ماهو غريبة
abdul[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 40 دقيقة
هذا فاهم ” خير البر عاجله ” بالغلط.