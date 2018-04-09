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شاب يخطف خطيبته ويعتدي عليها بطريقة وحشية

شاب يخطف خطيبته ويعتدي عليها بطريقة وحشية
مليكة فؤاد(صدى):

تجرد شاب مغربي من الرحمة واقدم على اختطاف خطيبته، واحتجازها لديه لساعات، قام فيها بالاعتداء عليها بشكل وحشي.

وروت الفتاة معاناتها واعتداء خطيبها عليها عبر مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل تطلب فيه المساعدة، حيث أنها فقيرة ولا تملك شئ ، ووالدتها مقعدة ” مشلولة ” وليس لديها من يساعدها .

وقالت الفتاة، أنا مغربية ومواطنة عايزة حدا يساعدني، خطيبي بعد لما خطبني وعرف أني ما معي شئ خطفي واعتدى علي وبعدها ضربني بواسطة ” كلامونيت ” .


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 4 ساعات

لا إله إلا الله

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يحفظ بناتنا

[ عدد التعليقات: 2542 ] نشر منذ 4 ساعات

وش فيهم شباب المغرب
كلهم يبغى لهم صعق كهربائي
إلا من رحم الله

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يكون في عونها .. الله ينصرها ..

[ عدد التعليقات: 45349 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 40 دقيقة

هذا فاهم ” خير البر عاجله ” بالغلط.

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